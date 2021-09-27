جائزة "عمار للمواهب" تقيم شراكة استراتيجية مع مدينة "نيوم" السعودية

أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة إقامة شراكة استراتيجية مع مدينة "نيوم" في موسم 2021 لـ "جائزة عمار للمواهب"، التي تشمل كل الدول الخليجية.

ذكرت ذلك صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مدينة نيوم تولي اهتماما خاصة تجاه ذوي الإعاقة، الذين يمثلون جزءا من رؤية المملكة 2030.

وتسعى "نيوم" إلى دعم المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها بالشكل المناسب لكونهم من أهم ركائز المجتمع، الذي يخدمونه بإخلاص.

#نيوم الشريك الاستراتيجي لجائزة عمار 2021 لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة@NEOM pic.twitter.com/DQzSCYHAFR — جائزة عمار (@ammaraward) September 26, 2021

وانطلقت جائزة "عمار 2021" الخليجية تحت شعار "الإلهام يتكلم خليجي"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم إقامة 4 نسخ منذ 2014، وتعتمد على مسارين يشمل الأول الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يختص المسار الثاني بمن يقومون بأعمال تخدمهم.

وتقام المسابقة خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول الجاري حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويقام حفلها الختامي في مدينة الرياض السعودية أواخر الشهر المقبل.

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