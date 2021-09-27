حمو بيكا يكشف مطرب المهرجانات الأهم في مصر ويوجه اتهاما إلى محمد رمضان

كشف مغني المهرجانات في مصر حمو بيكا، عن رأيه في الأغنيات التي يقدمها الفنان محمد رمضان.

وقال حمو بيكا، في الجزء الثاني من حلقته في برنامج "الترابيزة" عبر قناة "الشمس"، إن "محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه يستفيد من جماهيريته كممثل"، واصفا نفسه أنه أهم مطرب مهرجانات في مصر.

وأضاف: "محمد رمضان عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب".

واتهم حمو بيكا "محمد رمضان بالصرف على أغنياته ودفع فلوس للإعلان حتى تكون "تريند" على يوتيوب" على حد قوله، مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته "مزيفة".

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين قررت أخيرا، منع حمود بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

جاء القرار بعدما تحدى حمو بيكا قرارات نقابة الموسيقيين، وأحيا حفلا غنائيا، على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وكانت محكمة الدخيلة قد أصدرت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حكما بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها، وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وقد قدم "بيكا" العديد من الاعتذارات للنقابة وللنقيب الفنان هاني شاكر في البرامج التلفزيونية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن شاكر أصر على أن "القضاء قال كلمته".

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