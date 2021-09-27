والد حلا شيحة يتحدث عن قرار ابنته برفع الحجاب... فيديو

وأكد شيحة أن ابنته حلا قررت خلع الحجاب، وأن قرارها هذا كان عن قناعة منها ومن دون أي تأثير من أي شخص، كما نقل موقع "نبض".

وعبّر شيحة عن رأيه بالحجاب واقتناعه بأنه ليس دليل إيمان وليس له علاقة باللّه، وقال: "حلا لما لبست الحجاب، قولتلها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".

وألمح شيحة أن ظهور مذيعات محجبات في التلفزيون يعد تمييزا، حيث أن الحياد هو أحد شروط العمل التلفزيوني.

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الصحفيين غير المهنيين والذين لا يتمتعون بأخلاق المهنة، وأكدت على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" أنها لا تملك أي حساب آخر وكتبت قائلة: "بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على إنستغرام".