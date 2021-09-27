أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم التمثيل

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مصر، إن إيمي ودنيا سمير لن يعتزلا الفن، مشددا على أنه "لن يوافق أحد على اعتزالهم".

وأكد زكي، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنه لم يسمع باعتزال إيمي ودنيا، وقال إنه بشكل عام لا يستطيع الفنان الاعتزال، "لأنه في الدم ولا يستطيع التخلص منه"، مشددا على أنه "صعب إن الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف لكنه لا يعتزل".

وتابع: "كان الله في عون الأختين الغاليتين دنيا وإيمي.. وعايز أقول إنه مش هما بس اللي فقدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز، لأ كلنا فقدنا سمير غانم ودلال عبد العزيز".

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وردا على سؤال "لو قرروا الاعتزال هل توافق؟"، أكد زكي: "محدش هيوافق إنهم يعتزلوا"، مضيفا: "هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبد العزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز كانا في الفن لم يبتعدا".

وظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة، منذ وفاة والديها، الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، خلال وجودها في مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية.

وانهارت دنيا سمير غانم بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، والتي انطلقت فعالياته مساء اليوم الاثنين، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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