الفنانة الكويتية سعاد سليمان تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها التمثيل

كشفت الفنانة الكويتية المعتزلة مؤخراً سعاد سليمان، السبب الحقيقي لاعتزالها مهنة التمثيل، ونشرت مقطعاً مصورا بعنوان "لايف سبب الاعتزال".

في المقطع قالت سعاد "حبيت أدخل اليوم لايف سريع أوضح سبب اعتزالي وهو إني انقبلت والحمد لله بالتربية الأساسية والتخصص اللي أبغاه وهو تخصص إسلامي وحياتي راح تكون عبارة عن دراسة وعيالي وبيتي".

وأضافت سعاد: "التمثيل تركته بعد قرار حجابي لأني لا أريد شيء يخدش حجابي أنا موجودة معاكم وراح أدخل لايف بين فترة وأخرى للحديث معكم عن أمور كثيرة ومو ضروري تكون ممثلة".

وتابعت: "التمثيل له أهله ما راح يقصرون وراح يقدمون كل شيء جميل، وأنا كذا مقتنعة ومرتاحة الآن بعد الحجاب والاعتزال".

وفاجئت سعاد في مارس الماضي جمهورها بالظهور مرتدية غطاء على الرأس، في أكثر من صورة، منها صورة داخل سيارتها برفقة شقيقتها الفنانة شيماء سليمان، وعلقت عليها "لسة طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائماً وأبداً".

وكان آخر عمل فني شاركت فيه سعاد المسلسل التراثي "محمد علي رود"، وحقق متابعة كبيرة عند عرضه خلال الموسم الدرامي الماضي.

وبحسب وسائل إعلام كويتية اعتذرت سعاد عن عدم المشاركة في الأعمال التي عُرضت عليها مؤخراً بسبب قرارها بالاعتزال.

وسعاد هي ابنة الممثلة مي البلوشي، وخالتاها الفنانتان مرام وهند البلوشي، وشقيقتها المغنية شيماء سليمان، وبدأت حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج (كاش مو بلاش) على قناة الشاهد، بمشاركة والدتها، ثم اتجهت للتمثيل بعد ذلك.