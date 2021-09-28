موقع يتحدث عن حقيقة إجهاض ريهام حجاج

أثار خبر حمل الفنانة المصرية ريهام حجاج ومن ثم إجهاضها جدلا في الأوساط الفنية ولدى المتابعين حيث اتهموها بالكذب والتمثيل، بينما أكدت عدة مواقع مصرية خبر إجهاض حملها الأول.

وكانت حجاج قد أعلنت عن حملها في لقاء لها مع الإعلامية بوسي شلبي، في شهر يوليو/ تموز المنصرم، كما نشر موقع "فوشيا".

وألمح الجمهور أن ريهام يجب أن تكون في الشهور الأخيرة من الحمل على أبعد تقدير، وعلى اعتبار أن الحلقة كانت قد سجلت قبل شهرين من عرضها، ولكن الصور التي تم التقاطها لها خلال حفل عيد ميلادها تنفي هذا الاحتمال حيث كانت ترتدي فستانا أسود ضيقا، مما دفع متابعيها إلى اتهامها بالكذب والتمثيل.

وأعلن مصدر مقرب من زوج ريهام، رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، أن الفنانة كانت حامل، ولكنها خسرت جنينها الأول، وألمح المصدر أن سبب الإجهاض هو إعلان ريهام عن حملها بينما تحتاج هذه الأمور إلى كتمان.

وأثار محمد حلاوة البلبلة والجدل عندما نشر صورة تجمعه مع ريهام وهي تحتضن طفلا وعلق عليها قائلا: "حياتي كلها"، مما دفع البعض إلى الظن أن ريهام أنجبت طفلها، بينما أكد آخرون أن الثنائي يريدان لفت الانتباه وتصدر الصفحات.

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