ميادة الحناوي تكشف سبب إطلاق شائعات وفاتها

وجهت الفنانة السورية، ميادة الحناوي، رسالة إلى مروجي شائعات وفاتها، التي انتشرت أمس قبل أن يتم نفيها والتأكيد أنها بخير.

وأكدت الحناوي، في تسجيل صوتي مع "سيدتي نت"، "أنها بخير وصحة جيدة"، قائلة: "يبدو أننا لن ننتهي من نفي الشائعات وبرأيي أن منبع هذه الشائعات هو الحقد وعدم الخوف من الله".

وأضافت: "مرات ينشرون أني مصابة بكورونا ومرة بألزهايمر وأخرى بالوفاة وباعتقادي هذه الشائعات سوف ترتد على مطلقيها"، موكدة أن المرض والموت لا شماتة بهما وأنهما قدر من رب العالمين.

وكانت شائعات زعمت، أمس، وفاة ميادة الحناوي وهو ما نفته نقابة الفنانين السوريين جملة وتفصيلا.

والفنانة ميادة الحناوي مواليد 8 أكتوبر/تشرين الأول 1959، في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته في مصيف بلودان في سوريا.