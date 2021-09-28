إعفاء مدير مهرجان جرش من مهامه بعد جدل بشأن حفل جورج وسوف

قرر رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وزير الثقافة، علي العايد، تعيين مازن قعوار مديرا تنفيذيا للمهرجان، بدلا من أيمن سماوي، ابتداءً من أمس الاثنين.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن "هذا القرار يأتي بعد جدل كبير استمر في الأردن منذ الجمعة الماضية عقب انتشار مشاهد وفيديوهات للاكتظاظ بحفل الفنان السوري جورج وسوف".

وأضافت أن "هذه المشاهد تتعارض مع بروتوكولات وتعليمات لجنة الأوبئة والقرارات الحكومية بضرورة تنظيم مهرجان جرش وسط إجراءات احترازية بتشغيل المسارح بنصف طاقتها الاستيعابية، وهو ما لم يحدث بحفل جورج حيث امتلأ المسرح بشكل شبه كامل".

وكان المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، كشف أن عدد من حضروا حفل الفنان السوري جورج وسوف يوم الجمعة الماضي لم يتجاوز 3500 شخص، وأوضح أن الحفل حضره 75% من الطاقة الاستيعابية للمسرح الجنوبي، فيما كانت المنطقة العلوية للمهرجان فارغة.

وأثار إعلان عودة مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في الأردن، في نسخته الخامسة والثلاثين، جدلا واسعا، بعد غيابه العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا. وقالت وسائل إعلام أردنية إن "إعلان إقامة المهرجان قابله الأردنيون بين مؤيد للاحتفالات وجلسات الطرب والغناء، وآخر يراه كارثة صحية محتملة وقنبلة وبائية موقوتة، وآخر يجزم أن إقامته حرام".