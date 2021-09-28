وصفة سحرية لإعداد بطاطس ماكدونالدز المقرمشة في المنزل... فيديو

يقول الكثيرون إن هناك عددا من المنافسين الأقوياء لبرغر ماكدونالدز، إلا أنهم يزعمون أنه ليس هناك مكان يقدم مثل البطاطس المقلية المقرمشة التي تقدمها سلسلة المطاعم الشهيرة.

وبغض النظر عن عدد المرات التي صنعنا فيها البطاطس المقلية في المنزل، فإنها لم تصل أبدا إلى المستوى الممتاز من النكهة والقرمشة لماكدونالدز.

الآن الشيف تيموثي كلوفرز جاهز ليقسم أن لديه الوصفة السرية للبطاطس المقلية الشهيرة وهو مستعد أيضا لمشاركتها معنا.

في فيديو شاركه على "تيك توك" يوضح كلوفرز بالضبط كيف يمكننا صنع الرقائق في المنزل - وتتضمن الوصفة مكونا سريا واحدا فقط، إضافة إلى التوقيت الصحيح للطهي.

يوضح في مقطع الفيديو القصير كيف قشر البطاطس أولا ونقعها في الماء لعدة ساعات، ثم يقسمها إلى دوائر ثم إلى قطع طويلة من الرقائق.

يضع كلوفرز الرقائق في ماء مغلي مملح لمدة 4 دقائق فقط، وبعد ذلك يقوم بتصفية الرقائق وينشرها في مقلاة. كما أنه يضع الرقائق في الثلاجة في هذا الوقت، لكن ليس عليك ذلك.

بعد ذلك يملأ الشيف إناء بالزيت ويصل درجة حرارته إلى 176 درجة، مستخدما في القلي الزيت النباتي ولكنه يضيف أيضا كوبا ثالثا من دهن البط لإضفاء "نكهة سعيدة" كما يقول.

فقط بعد أن يصل الزيت إلى الحرارة المطلوبة، يُضاف إلى القدر الرقائق ويُقلى لمدة 10-12 دقيقة.

صفي رقائق البطاطس، ضعيها على منشفة ورقية لامتصاص الزيت، أضيفي القليل من الملح إذا لزم الأمر وقدميها على المائدة.

شاهد عشرات الآلاف مقطع الفيديو الذي تلقى العديد من الردود من عشاق الوجبات السريعة الذين اعترفوا بأنهم سيكونون سعداء جدا بتبني وصفته.

قالت إحداهم: "شكرا جزيلا. سأجربها بالتأكيد" وأضاف آخر: "هذه طريقة لم أجربها بعد. إذا كانت تشبه رقائق ماكدونالدز، فسوف أشكرك طوال حياتي".