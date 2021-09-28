إيقاف "فتاتي الخبر" في السعودية لمخالفتهما "الذوق العام"... وردود متباينة... فيديو

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية إيقاف فتاتين في مدينة الخبر أثارتا ضحة واسعة بعد "مخالفتهما الذوق العام" في أحد شوارع المدينة.

وقالت الشرطة في بيان متلفز: "تم تحديد هوية فتاتين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مخالفتين للذوق العام في أحد الأماكن العامة بمحافظة الخبر".

وأضافت: "تم إحضارهما وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقها".

وأخيرا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاتان ترقصان من نافذة سيارة.

ودشن ناشطون على موقع تويتر هاشتاغ (وسم) باسم "الذوق العام"، أعربوا فيه عن آرائهم حيال الواقعة.

وفيما أيد الكثيرون القبض على الفتاتين وتطبيق العقوبة بحقهما لمخالفتها تقاليد المجتمع السعودي، تحفظ بعض آخر على القرار، مؤكدين أن المملكة ستفتح أبوابها للسياح الأجانب قريبا، وستظهر فتايات بمثل هذه الملابس التي وصفت بالمخالفة للذوق العام.

وكتب أحدهم: " لنتحدث قليلاً بمنطق..قريبا سنكمل مشاريعنا السياحية وسيكون لدين سائحات بنفس ملابس البنت ولا أعتقد أنها ستتعرض لعقوبة".

وتابع: "أرى أن يتم مراجعة سياسة ولائحة الذوق العام بما يتناسب مع الرؤية"، في إشارة لرؤية المملكة 2030.

لنتحدث قليلاً بمنطق..

قريباً سنكمل مشاريعنا السياحية وسيكون لدين سائحات بنفس ملابس البنت ولا أعتقد أنها ستتعرض لعقوبة..

ارى أن يتم مراجعة سياسة ولائحة الذوق العام بما يتناسب مع الرؤية ، هذا الخبر قد يتم تداوله في مواقع اجنبية ويكون القشة التي ستهدم كل طموحنا في مشروعنا السياحي. https://t.co/z25QwskiHr — Aziz (@AzizAQ) September 27, 2021

فيما طالب آخرون بتوقيف أخريات ظهرن في وضع "يخالف الذوق العام" خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

#الذوق_العام



والله اني ماتوقعت يوم من الأيام نشوف ذي الاشكال في مجتمعنا🥴



نتمنى أن يطبق عليهن النظام ليكن عبره لغيرهن. pic.twitter.com/RIlEBoetOc — Ꭿℎ๓єᖱ🧔🏻 (@_A_1988) September 25, 2021

وكان الأمن العام السعودي قال أخيرا إنه رصد عددا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق مختلفة في المملكة خلال الأيام الماضية.

رصدنا خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة ، وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.￼ — الأمن العام (@security_gov) September 26, 2021

واحتفلت المملكة خلال الأيام الماضية باليوم الوطني الـ91، ومساء الخميس، كانت هناك عروض الألعاب النارية وسط تجمعات كبيرة للمواطنين في الشوارع والمقاصد التجارية والترفيهية الكبيرة، وتحدث عدد من مستخدمي مواقع التواصل في الاجتماعي في المملكة عن حالات تحرش تم رصدها أثناء الاحتفالات.

ولم يكشف الأمن السعودي وقتها عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها، وتعرف لائحة "المحافظة على الذوق العام" الصادرة في 2019 مصطلح الذوق العام بأنه "مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته"، وتنص في مادتها الثالثة على أنه "يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة".

كما تنص في مادتها الرابعة على أنه "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام".

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