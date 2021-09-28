عادات يجب التخلص منها للمحافظة على صحة العظام

يحرص العديد من الأشخاص على الحفاظ على سلامة وقوة العظام من خلال الحصول على كميات كافية من الكالسيوم، إلا أن الكثيرين يجهلون بعض الأطعمة، التي تؤثر سلبا على صحة العظام.

وأشار موقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي، في تقرير، إلى ضرورة التقليل من تلك الأطعمة، بالإضافة إلى تجنب عادات من شأنها التقليل من قوة العظام.

التدخين

أفاد التقرير بأنه عند استنشاق الشخص لدخان السجائر بانتظام، لا يستطيع الجسم تكوين أنسجة عظام صحية جديدة بسهولة، وكلما طالت مدة تدخينك، ازداد الأمر سوءًا.

المدخنون هم عرضة أكثر لتكسر العظام ويستغرقون وقتا أطول للشفاء، ولكن إذا أقلعت عن التدخين، يمكنك تقليل هذه المخاطر وتحسين صحة عظامك، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات.

كثرة تناول الملح

ارتفاع كمية الملح في الطعام تؤثر سلبا على صحة العظام، حيث كلما زاد تناول الملح، زادت كمية الكالسيوم التي يتخلص منها جسمك، ما يؤدي إلى ضعف العظام، وتحتوي أطعمة مثل الخبز والجبن ورقائق البطاطس واللحوم الباردة على أعلى نسبة من الملح.

المبالغة في بعض المشروبات

تناول الكثير من المشروبات الغازية مثل الكولا يمكن أن تضعف صحة العظام. فقد ربطت بعض الدراسات الإصابة بهشاشة العظام بكل من الكافيين والفوسفور الموجود في هذه المشروبات.

واقترح خبراء آخرون أن الضرر يحدث عندما تختار تناول الصودا بدلًا من الحليب أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم. الكثير من فناجين القهوة أو الشاي يمكن أن يسرق الكالسيوم من عظامك.

الوصفات الطبية

بعض الأدوية، خاصة إذا كان عليك تناولها لفترة طويلة، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عظامك.

يمكن لبعض الأدوية المضادة للنوبات والكورتيكويدات السكرية، مثل: بريدنيزون والكورتيزون، أن تسبب فقدان العظام.

النحافة

انخفاض وزن الجسم، الذي يبلغ مؤشر كتلته 18.5 أو أقل، يعني أن ثمَّة فرصة أكبر للإصابة بالكسور وفقدان العظام.

إذا كنت من ذوي العظام الصغيرة فقم بممارسة تمارين حمل الأثقال، واسأل طبيبك "ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الكالسيوم في نظامك الغذائي".

ركوب الدراجة لمسافات طويلة

عندما تقوم بالدواسة على الدراجة وأنت ذاهب إلى العمل أو عند ركوبكها لساعات في عطلة نهاية الأسبوع، يصبح قلبك ورئتاك أقوى. ولكن عظامك؟ ليس كثيرا. نظرًا لأنه ليس نشاطًا لتحمل الوزن، فإن ركوب الدراجة لا يزيد من كثافة عظامك، على عكس المشي والجري والمشي لمسافات طويلة.

إذا كنت راكبًا شغوفًا بالدراجات، فستحتاج إلى ذلك إضافة بعض الوقت في غرفة الوزن إلى روتينك وخلطه مع أنشطة مثل التنس والمشي لمسافات طويلة والرقص والسباحة (مقاومة الماء تساعد عظامك).