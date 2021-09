غوغل تختبر إضافة "الترجمة الحية" خلال اجتماعات الفيديو

وكبداية، سيقوم "غوغل ميت" بترجمة الاجتماعات التي تقام باللغة الإنجليزية، إلى الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية، بحسب بيان رسمي.

لكن لا تتوفر الميزة إلا للاجتماعات التي ينظمها مستخدمو "Google Workspace Business Plus" و"Enterprise Standard" و"Enterprise Plus" و"Education Plus" و"Teaching & Learning Upgrade"، المتخصصة في مجال التعليم والأعمال.

وأكدت شركة "غوغل" في بيان لها أن "التسميات التوضيحية المترجمة تساعد مكالمات الفيديو التي يتم إدارتها عبر "غوغل ميت" على أن تكون أكثر عالمية وشمولية وفعالة، من خلال إزالة القدرة اللغوية كعائق أمام التعاون، ومن خلال مساعدة المستخدمين على استهلاك المحتوى بلغة مفضلة، يمكنك المساعدة في تحقيق المساواة في مشاركة المعلومات والتعلم والتعاون، والتأكد من أن اجتماعاتك فعالة بقدر الإمكان".

ولم تذكر "غوغل" في بيانها موعدا لكي تكون الميزة متاحة على نظاق أوسع، أو ما إذا كانت تعمل على توفير ترجمات للاجتماعات التي تقام باللغات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية.