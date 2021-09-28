فنانة عراقية من دون ماكياج في مناسبة دينية... صور

فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون، معجبيها بنشر صور لها من دون ماكياج أثناء مشاركتها في مناسبة دينية.

نشرت حسون صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" من قيامها بزيارة إلى مدينة كربلاء في العراق، للمشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، التي تظهر فيها دون ماكياج وتضع إسدالا على شعرها.

وأشارت شذى حسون مع الصور إلى أن "ملايين الزوار العراقيين والأجانب يحيون الزيارة الأربعينية في كربلاء".

وحازت مشاركة شذى حسون في ذكرى الأربعينية على إشادة من جانب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن أمنيتهم "أن ينشر كل مشاهير ومؤثري العراق التفاصيل عن الزيارة الأربعينية لأنها أكبر حدث وأضخم تجمع سنوي"، بحسب رأيهم.

كما أكدوا أن شذى حسون وضعت زملائها من الفنانين العراقيين في موقف محرج، بعدما أصبحت الفنانة الوحيدة التي أحيت تلك الذكرى بهذه الزيارة.

View this post on Instagram A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun)

وأعلن العراق، في وقت سابق، السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي ضمنهم 30 ألفا من إيران، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، التي تصادف 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واشترطت الحكومة العراقية "أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب (خال من كورونا)، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله العراق".

وأقيمت مراسم العام الماضي وسط إجراءات احترازية اتخذت إثر ظروف جائحة كورونا، إذ سمحت السلطات بدخول 1.500 زائر فقط من كل بلد للمشاركة في تلك المناسبة، فيما بلغ عدد المشاركين إجمالا من داخل العراق وخارجه 14.5 مليون شخص.

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرا على الأقدام صوب محافظة كربلاء، لإحياء مناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، التي توافق هذا العام الـ28 من سبتمبر الجاري.

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