سوزان نجم الدين تخرج عن صمتها بشأن صورة متداولة لها أثارت جدلا واسعا

خرجت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، عن صمتها بشأن صورة متداولة لها.

وكانت تقارير فنية أفادت، خلال الفترة الماضية، أن سوزان نجم الدين تزوجت من حارسها الشخصي، ونشرت صورة تجمع بينهما، وذلك بعد أقل من عام على وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

سوزان نجم الدين تزوجت مرافقها ماخذته على الوزن يفصل منها عشره مبروك ملائمين لبعض كثير pic.twitter.com/cL31mUziWY — نايف الخلايله (@2voFIB1CVis058J) September 25, 2021

وفي أول رد منها، أعادت سوزان نجم الدين نشر الصور المتداولة لها من خلال خاصية "الستوريز" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلقت معها: "الخبر مش صحيح، الهبل عند الناس الذين يصدقون هذا الخبر".

كما أوضحت سوزان نجم الدين في تصريحات ل صحيفة "الوطن" المصرية أن صورتها مع حارسها الشخصي يعود التقاطها إلى 4 سنوات مضت، أثناء مشاركتها في الرحلة البحرية "ستارز أون بورد"، وأكدت أنها لم تلتقه من بعدها في أي مناسبة فنية.

وفجع الموت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بوفاة زوجها رجل الأعمال، سراج الدين الأتاسي.

وشاركت سوزان نجم الدين وقتها صورة لها مع زوجها الراحل عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها، قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وتابعت الممثلة السورية: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي سراج الدين الأتاسي.. ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا".

وتزوجت سوزان نجم الدين من سراج الدين الآتاسي عام 1995، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء هم سهير وسارة وحيان وحازم، وتعرضا للانفصال لفترة من الوقت، قبل أن يعودا إلى بعضهما، ثم يفرقهما الموت.