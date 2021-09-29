"إكسبو 2020" ينتظر أكبر مصحف قرآني في العالم

وذكر موقع "الخليج" أنه سيتم عرض أكبر مصحف في العالم والذي يعود لخطاط من باكستان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل على ذلك لسنوات وتم تكريمه بجائزة فنان العام سنة 2000 في جامعة العين الإماراتية.

In less than a month, visitors will be able to view a part of the world's largest Holy Quran at the #Expo2020Dubai, courtesy of #Pakistani artist Shahid Rassam.



Watch how the former #UAE resident shapes up the masterpiece for #Expo2020. @expo2020dubaihttps://t.co/9pFQgB9QvV pic.twitter.com/pXtqfVQcFQ — Khaleej Times (@khaleejtimes) September 11, 2021

وقام شهيد رزاد بنقش آيات القرآن على قماش من الألومنيوم قبل خمس سنوات على شكل حروف مذهبة. حيث اعتبر أنه أكبر مصحف في العالم في تاريخ الإسلام البالغ 1400 عام ولا يعد في قائمة أكبر نسخ القرآن على الإطلاق المصنوعة من القماش والورق والجلد.

وسبق للفنان أن نقش 99 اسمًا من أسماء الله بخط مشابه بالألمنيوم والذهب، حيث بدأ الفنان المشروع قبل خمس سنوات وسيعرضه هذا العام في معرض دبي إكسبو 2020، والذي سيستمر لمدة ستة أشهر.

ويبلغ طول النسخة من القرآن الكريم 8.5 متر وعرضه 6.5 متر ويحتوي على صفحة 150 كلمة وإجمالي عدد الصفحات 550.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.