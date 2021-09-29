الفنان المصري توفيق عبد الحميد ينشر صورا مع كلابه في غرفة نومه... هكذا وصفهم

نشر الفنان المصري، توفيق عبد الحميد، صورا له مع كلابه عبر حسابه في موقع "فيسبوك".

وظهر عبد الحميد في منزله مع كلابه، وعلّق: "كاجو الولد اللي فوق السرير.. وجوكا البنت اللي جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

وكشف توفيق عبد الحميد سبب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية. وقال، في تصريحات صحفية، إنه عانى خلال الفترة الماضية من انزلاق غضروفي، أثر على ظهره وساقيه بشكل كبير.

وأضاف أنه "ينتظر أن يتعافى بشكل كامل ثم يعود إلى التمثيل"، مشيرًا إلى أنه عرض عليه الكثير من الأعمال التي رفضها لأنه يفضل أن يكون في كامل صحته حتى يظهر على الشاشة بشكل جيد.

وقال إنه دخل مؤخرا عالم السوشيال ميديا نظرا لوجود الكثير من الصفحات والحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وتنشر تصريحات على لسانه، وتعمد نشر صور من حياته الخاصة عبر حسابه على "فيسبوك" ليقطع الطريق أمام منتحلي شخصيته، ويثبت للجميع أنه حسابه الرسمي، موضحًا أنه لا يسعى لتوثيق حسابه وأن هذه الصور أكبر دليل أنه حسابه الرسمي.

وكانت تقارير صحفية مصرية أكدت، في وقت سابق، إصابة الفنان عبد الحميد توفيق بانزلاق غضروفي، الأمر الذي دفعه إلى الراحة وإجراء جلسات علاج طبيعي، لكن التحسن كان بطيئا نوعا ما.

وفي مارس/آذار 2020، انتشرت شائعات بشأن تحول سيارته إلى "تاكسي" لعدم قدرته على المعيشة، كما علق حساب مزيف على هذا الخبر منسوب للفنانة ياسمين صبري، ما جعل الفنان توفيق عبد الحميد يرد على هذه الشائعات.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية عبر "قناة الحدث"، إن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحًا أن الحديث على تحويل سيارته الخاصة لتاكسي، لكي يستطيع التغلب على معاناة الحياة، كانت في نهاية القرن الماضي، واستحداث هذه المعلومات جاء بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه وصورته.

يمكنكم متابعة "أخبار الفنانين في مصر" على سبوتنيك.