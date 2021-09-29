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    دراسة تكشف عن أهمية التقبيل... تعرف على فوائده

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    تعد القبلات من الأشياء الأساسية والمهمة عند البشر، فهي وسيلة للتعبير عن الحب للشريك أو الحبيب أو حتى أقرب الناس لك من عائلتك.

    وذكر موقع healthline الطبي في دراسة أجراها العديد من الخبراء وعلماء النفس أن التقبيل له فوائد إيجابية على الإنسان ومن أبرز هذه الفوائد، هي:

    تعزيز صحة الأسنان 

    يساهم التقبيل في الحفاظ على صحة الأسنان، لأنه يساهم في زيادة إفراز اللعاب، وهذا يساعد الأسنان على التخلص من البكتيريا الضارة، وبالتالي الحفاظ على صحتها.

    تأخير الشيخوخة وتحسين المزاج 

    كما يساهم التقبيل فى تقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض، والحفاظ على البشرة من الشيخوخة المبكرة، وزيادة الشعور بالأمان، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الحالة المزاجية، وتقوية عضلات الفم، ويساعد أحيانًا على زيادة الرغبة الجنسية، وفقدان الوزن والحفاظ على حرق السعرات الحرارية.

    زيادة هرمون السعادة 

    يحفّز التقبيل عقلك على إطلاق مزيج من المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بالراحة، من خلال إشعال مراكز المتعة في الدماغ، وتشمل هذه المواد الكيميائية الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالبهجة وتشجع مشاعر المودة والترابط، كما أنه يخفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر).

    تعزيز الترابط الزوجي 

    يساعد التقبيل في تقليل نسبه فشل العلاقات العاطفية، ويعمل كدافع أساسي للارتباط بشريك الحياة، كما أن مادة الأوكسيتوسين التي يتم إفرازها أثناء التقبيل هي مادة كيميائية مرتبطة بالترابط الزوجي، واندفاعها يسبب مشاعر المودة والتعلق، ويمكن أن يؤدي تقبيل شريك حياتك إلى تحسين الرضا عن العلاقة، وقد يكون عاملًا مهمًا فى زيادة عمر العلاقة.

    خفض القلق لدى الإنسان

    تتضمن إدارة الإجهاد التعامل بطريقة صحيحة وجيدة مع التوتر والقلق، ولا يوجد شيء مثل القبلة وبعض المودة للمساعدة في تهدئتك، لأن الأوكسيتوسين يقلل من القلق ويزيد من الاسترخاء والتعافي.

    ​خفض ضغط الدم

    يساعد التقبيل على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعدك بالتالي على خفض ضغط الدم، كما أنه يزيد من معدل ضربات قلبك بطريقة توسع الأوعية الدموية، وذلك وفقًا لـ أندريا دميرجيان، مؤلف كتاب "التقبيل.. كل ما تريد معرفته عن واحدة من أحلى ملذات الحياة".

    فعندما تتمدد أوعيتك الدموية، يزداد تدفق الدم لديك ويؤدي إلى انخفاض فوري في ضغط الدم، وهذا يعني أن التقبيل مفيد للقلب بالمعنى الحرفي والمجازي.

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