وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين غدا الخميس لافتتاح سفارة بلاده

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، غدا الخميس، إلى البحرين في زيارة من المقرر أن يفتتح خلالها سفارة بلاده في المنامة.

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أسافر غدا في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى مملكة البحرين".

وأضاف: "في إطار الزيارة سوف أفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، وألتقي مع نظيري وزير الخارجية (البحريني عبد اللطيف الزياني)، وأوقع على سلسة من الاتفاقيات الثنائية".

מחר אצא לביקור רשמי ראשון של שר ישראלי בממלכת בחריין. במסגרת הביקור אחנוך את שגרירות ישראל במנאמה, אפגש עם מקבילי שר החוץ ואחתום על שורה של הסכמים בילטראליים. 🇮🇱🇧🇭 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 29, 2021

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت إسرائيل تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة.

وفي 14 من ذات الشهر، قدم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة أوراق اعتماد لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ اعتبارا من ظهر غد الخميس، تدشين خط طيران مباشر مع البحرين، يشمل رحلتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد وقعت منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من البحرين والإمارات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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