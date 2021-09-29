فيديو متداول لاختطاف عامل وقود في دولة خليجية يفجر جدلا

تداولت صفحات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود.

وقيل إن الحادث وقع في السعودية، بينما قال متابعون إن لوحة سيارة الخاطفين ليست سعودية، ولاحظ آخرون أنها لوحة كويتية.

صحيح اللوحات كويتيه لكن الأناقة أسبانية — Khalid (@khalida320) September 29, 2021

وفسر متابعون حادث الخطف، برغبة منفذيه في سرقة الأموال التي ربما كانت بحوزة العامل الذي قالوا إنه من جنسية آسيوية.

المفترض قرار حكومي اي محطه بنزين مايتعامل بالكاش. لازم يكون عنده مكينه نقاط بيع . والحساب بالبطاقه فقط. والي بيحاسب كاش ينزل للمكتب الخاص بالمحطه ويحاسب داهل وياخذ وصل وعلى اساسه يعبي بالقيمه — محمد عبدالله (@ma00o00m) September 29, 2021

ودعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.

ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود، ويباشر أحد ركابها الذي ظهر مرتديا ملابس داخلية (فانلة وسروال) ملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

ولم يتسن معرفة مكان وقوع الحادث أو تاريخ تصوير الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في المكان.