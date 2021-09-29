تاريخ وفاة شاب مصري مدون على لوحة سيارته

الشاب عبد الله زيزو بطيئة (19 عاما)، توفي في الحال بعدما تحطمت سيارته بشكل كامل في الحادث، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وقال مودي منير أحد أصدقاء الشاب الراحل إن ما لفت انتباهه وأصدقاء عبد الله، هو أنهم اكتشفوا أن لوحة السيارة التي كان يقودها تحمل نفس موعده وفاته.

وكانت السيارة تحمل لوحة رقم "س ي أ – 9259"، وهو ما ربطه مودي وأصدقاؤه بالحادث الذي وقع الساعة التاسعة مساء يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال منير ناعيا صديقه على فيسبوك "قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى".

اللافت أيضا أن السيارة التي وقع بها الحادث وكانت لوحتها تحمل تاريخ الوفاة لم تكن السيارة الخاصة بعبد الله، بل كانت إحدى سيارات عائلته، استعارها لسبب غير معروف، بحسب ما أفاد صديق آخر له.

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