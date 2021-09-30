سيارات تتحرك داخل نفق منحدر على ارتفاع 1700 متر... فيديو

تعتبر الأنفاق واحدة من الوسائل المعتمد عليها منذ زمن طويل، سواء في الحياة المدنية أو حتى في الحروب، وفي أغلب الأحوال يكون الهدف منها هو الانتقال من منطقة إلى أخرى عبر طريق مختصر.

ويمكن للأنفاق أن تساهم في تقصير المسافات التي يقطعها المسافرون من نقطة إلى أخرى، خاصة إذا كان الفاصل بينها مانع مائي أو جبلي.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من نفق طوله نحو 1250 مترا يخترق أحد الجبال في الصين.

Guoliang Tunnel was carved out of the cliff at an elevation of 1,700 meters by local villagers in the Taihang Mountains, C China's Henan Province. The 1,250-meter-long road connects the once-isolated village to the outside world. pic.twitter.com/gyl5226Gkh — Beautiful China (@PDChinaLife) September 30, 2021

ويرصد الفيديو لحظات عبور السيارات داخل النفق المنحدر، الذي يخترق قلب الجبل على ارتفاع نحو 1700 متر من سطح الأرض، ليربط قرية صينية معزولة بالعالم الخارجي.

ويقع النفق في إحدى قرى محافظة هينان الصينية وتم حفره من قبل السكان المحليين ليربط القرية بباقي المناطق الأخرى عبر جبال تايهانغ، التي يمر خلالها.

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