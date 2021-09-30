إلهام شاهين تتعرض لموقف محرج وتكشف سبب عرضها على طبيب نفسي.. فيديو

تعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج في مهرجان المسرح القومي، وكشفت لأول مرة عن سبب عرضها على طبيب نفسي.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال ندوة تكريمها الخاصة التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة أثناء توقيعها لكتابها الصادر من المهرجان القومي للمسرح، أنها كانت شديدة الخجل أثناء الصغر بسبب دراستها في مدارس للبنات فقط، ومعلمات سيدات، مشيرة أن أسرتها عرضتها على طبيب نفسي بسبب خجلها الشديد وإنطوائها.

وأعربت عن استيائها من وقوف إحدى الصحفيات خلفها أثناء إعداد لقاء تلفزيوني، ووجهت رسالة للإعلاميين، قائلة: "بيكون شكلنا وحش لما نطلع على الشاشة وفي حد واقف ورانا".

وتحدثت إلهام شاهين، عن كتابها الذي يحمل اسم "المتمردة"، مؤكدة أنها كشفت فيه عن العديد من الأسرار حول بداياتها الفنية ورفض والدها دخولها عالم الفن وشعورها بالخجل بالإضافة إلى بعض كواليس أعمالها الفنية على مدار مشوارها الفني.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد تم تكريمها خلال حفل افتتاح المهرجان مساء يوم الاثنين الماضي، بصحبة عدد من نجوم الفن أبرزهم سامي مغاوري، فاروق فلوكس، والفنان الراحل عبدالله غيث، والنجمان الراحلان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

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