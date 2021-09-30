فنانة لبنانية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة (صور)

وتقوم الفنانة اللبنانية، دولي شاهين، بنشر كل ما تقوم به من تفاصيل في حياتها. واستطاعت زيادة جمهورها خلال مدة قياسية، بالرغم من الانتقادات والتعليقات التي تطالها بشأن مظهرها.

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وتواصل شاهين إثارة الجدل في الوسط الاجتماعي والفني، وذلك بسبب الصورة والفيديوهات الأخيرة التي انتشرت بين رواد التواصل الاجتماعي نظرا لجرأتها وما حملته من تعليقات ساخرة وانتقادات بسبب المظهر واللباس.