تيام مصطفى قمر يكشف لأول مرة حقيقة ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر... فيديو

كشف الفنان المصري الشاب تيام قمر، لأول مرة، حقيقة الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر.

ونفى تيام مصطفى قمر، خلال برنامج "إسألني"، الذي يذاع عبر قناة "سي بي سي"، هذه الشائعات، مؤكدا أنه وليلى أحمد زاهر أصحاب، وواصفا إياها بـ"الأخت الصغيرة".

وأضاف: أنه أيضا صديق لملك (شقيقة ليلى)، مؤكدا أن الأختين من أقرب الناس له في الوسط الفني.

وانتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول ارتباط بين كل من ليلى ابنة الفنانة أحمد زاهر، وتيام نجل الفنان مصطفى قمر.

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