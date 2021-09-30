مستخدمو "إنستغرام" في إمكانهم الآن الانضمام إلى محادثات "فيسبوك ماسنجر" الجماعية

أعلن موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات، اليوم الخميس، عن طرحه مجموعة من الميزات الجديدة، والتي تحقق المزيد من الاندماج بينه وبين تطبيق "ماسنجر" التابع لشركة "فيسبوك" التي تمتلكهما.

وأول هذه المزايا هو إمكانية إجراء مستخدمي "إنستغرام" محادثات جماعية عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، بحسب بيان رسمي.

أما ثاني ميزة جديدة أعلن عنها "إنستغرام"، فهي إمكانية مستخدميه إجراء استطلاعات رأي في قسم الرسائل الخاصة به، والتي تتشابه مع استطلاعات "فيسبوك ماسنجر".

وتساعد استطلاعات الرأي الموجودة في المحادثات الجماعية سؤال المشاركين عن تفضيلهم على سبيل المثال تناول أطعمة محددة عند اتفاقهم على الخروج سويا، أو مكان تناول الغذاء.

Facebook announces updates to Messenger, including group chats between Instagram and Messenger contacts (Amanda Silberling/TechCrunch) https://t.co/kIJDSwaK1p #TechNews #TechTips pic.twitter.com/jwAnIcv0f2 — Vanuatu Tech Feed (@vanuatutech) September 30, 2021

كما أصبح في الإمكان استخدام ميزة "Watch Together" (نشاهد معا) الموجودة على "فيسبوك" من أجل مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة على "إنستغرام" مع الأصدقاء المشتركين، وذلك عبر الرسائل الخاصة.