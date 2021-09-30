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    نيللي كريم

    نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل... فيديو

    © AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE
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    ظهرت الفنانة المصرية، نيللي كريم، مع لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، لأول مرة في وسيلة إعلامية، اليوم الخميس، بعد الاحتفال بزفافهما الشهر الماضي.

    "في البحر"

    وكشف هشام عاشور خلال استضافته في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، كواليس حفل زفافه من نيللي كريم، فقال إنه عندما وصل المأذون لإتمام عقد قرانهما في الساحل الشمالي، كان هو مازال متواجدا في البحر، وذلك بسبب وصول المأذون مبكرا عن موعده بعشرين دقيقة.

    وأشار إلى أن شقيقه المطرب، رامي عاشور، هو من تولى تنظيم حفل الزفاف إلى جانب إنجي المر، صديقة نيللي كريم ومديرة أعمالها، ليقاطعه رامي قائلا إنه وإنجي كانا يدركان أن هشام ونيللي كريم لم يكن ينويا إقامة حفل زفاف، ولهذا قررا أن ينظموه.

    اللقاء الأول و"المعجزة"

    من ناحيتها، قالت نيللي كريم لبرنامج "معكم" أنها تعارفت على زوجها، هشام عاشور، من خلال صداقتها بشقيقه، رامي، وتابعت أنها التقته لأول مرة أثناء حضورها إحدى المهرجانات الفنية في مدينة نيويورك الأمريكية، ثم التقيا مرة أخرى بعد 3 سنوات في مدينة الجونة.

    وأكد هشام عاشور أن ما جذبه إلى نيللي كريم من لقاءاته معها هو طيبتها وتواضعها.

    كما شدد عاشور على أنه يعتبر زواجه من نيللي كريم "معجزة لأنه لم يكن يعتقد أن زواجه سيكون بهذه السرعة، خاصة أنه كان يستمتع بحياته عازبا.

    مفاجأة من نيللي

    شهدت حلقة "معكم"، اليوم الخميس، مفاجأة نيللي كريم لزوجها هشام عاشور، لأنه لم يكن يعلم حضورها تصوير الحلقة.

    يشار إلى أن نيللي كريم وهشام عاشور احتفلا بزفافهما في شهر أغسطس/ آب الماضي بأحد المنتجعات في الساحل الشمالي المصري، وكان من أبرز المدعوين، عمرو دياب ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وأمير كرارة، وهالة صدقي، وإلهام شاهين، وهشام ماجد، وريهام عبد الغفور، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

    وأشار خبر زواج نيللي كريم جدلا لدى البعض بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها، هشام عاشور، إذ أنه يصغر نيللي كريم بـ8 سنوات.

    وكانت نيللي كريم قد أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.

    ويصنف هشام عاشور رقم 13 عالميا، في لعبة الإسكواتش، قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى التمثيل، حيث شارك في رمضان الماضي بمشهد فقط في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض.

    ويعد زواج الفنانة نيلي كريم من هشام عاشور هو الثالث في حياة نيلي، بينما هو الأول لهشام عاشور.

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