الدنمارك تبدأ تجربة معابر مشاة "ثلاثية الأبعاد"... فيديو

أطلقت مدينة آرهوس الدنماركية تجربة تطبيق "معابر ثلاثية الأبعاد" بغية إجبار سائقي السيارات وراكبي الدراجات على التريث والسماح للمشاة بالعبور.

والمعابر الجديدة عبارة عن أوهام بصرية صممت في شوارع المدينة، بإضافة ظلال رمادية إلى العلامات البيضاء الأربعة لتبدو العلامات وكأنها تحوم على ارتفاع بضعة سنتيمترات فوق الأرض.

وقالت ريكي سميد ويندينغ، مديرة المشروع، أن الهدف من المبادرة هو جعل السائقين وراكبي الدراجات أكثر حرصا بوجود مشاة يرغبون بعبور الشوارع، لذا ابتكرت هذه المساحات والرسوم لضمان الأمان، بحسب موقع "الدنمارك بالعربي".

يذكر أن معابر "ثلاثية الأبعاد" طبقت في عدة دول منها أستراليا وآيسلندا وتايلاند.