باحثون ينجحون في خداع ميزة التعرف على الوجه باستخدام المكياج

وجد باحثون إسرائيليون طريقة جديدة لخداع برامج التعرف على الوجه من خلال وضع المكياج التقليدي على مناطق معينة من الوجه وفقًا لنمط يحدده برنامج تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجدت الدراسة التي أجريت في جامعة بن غوريون في بئر السبع، أنه عند تطبيق نمط المكياج الذي تم إنشاؤه بواسطة خوارزميات معينة وتم تجاوز الأنظمة بمعدل نجاح يقارب 100%، بحسب ما ذكرت صحيفة "timesofisrael".

Israeli researchers bypass facial recognition using AI-generated makeup patterns https://t.co/J3WBam7jib — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 1, 2021

​وشارك عشرون متطوعًا (10 رجال و10 نساء) في الدراسة، ووضعوا مكياجًا على أكثر المناطق التي يمكن تحديدها من الوجه وفقًا للخريطة الحرارة التي تم إنشاؤها بواسطة المبرمجين، أو تم تطبيق ماكياج بطريقة عشوائية.

ثم واجه الأشخاص الخاضعون للاختبار ظروف مراقبة حقيقية من خلال السير في ممر مجهز بكاميرتين وظروف إضاءة جيدة.

تمكن نظام المراقبة تحديد الأشخاص من إظهار نتائج صحيحة بنسبة 1.22% فقط، وقال نيتسان جوتا، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد فوجئت بنتائج الدراسة، توقعت نجاحا ولكن ليس بهذه النسبة المذهلة".