يد عنكبوتية "تعزف على أوتار الخوف"... فيديو

سجلت مواطنة أمريكية مشهدا غريبا لما يمكن وصفه باليد العنكبوتية وهي تخرج من خلف مفاتيح الإنارة في منزلها، الأمر الذي جعلها تشعر بالخوف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع المشهد الغريب، حيث تظهر من خلف مفتاح الإنارة ما يشبه، إلى حد ما، الأصابع البشرية الخمسة، وكأنها تعزف بشكل غريب على حافة مفتاح الإنارة.

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ويبدو من الفيديو، أن عنكبوتا كبيرا قد حوصر خلف علبة مفتاح الإنارة، حيث استطاع إخراج أقدامه النحيلة، لكن مركز جسده السمين علق بين حافة المفتاح والجدار، الأمر الذي جعل جسمه يختفي وتختفي معالمه، ليبقى مشهد الأصابع المخيف.

وعلق المواطنون على المشاهد بشكل ساخر مؤكدين أنهم لن يقتربوا من مفتاح الإنارة "المرعب" هذا إذا كان في منزلهم، فيما قال آخرون إنه قد يحرمهم من نور الكهرباء.

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