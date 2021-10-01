خدعة دريد لحام في مهرجان الإسكندرية السينمائي... فيديو

شهد تكريم الفنان السوري، دريد لحام، في ختام الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط بمصر، أمس الخميس، لحظة خاطفة للأنفاس.

وبعد أن تسلم لحام تكريمه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش الإسكندرية، فوجئ الحاضرون بذهابه ناحية حمام السباحة ليبين لهم أنه سيسقط به وهو في غفلة، لكن تبين أنه تعمد فعل ذلك لممازحة الحاضرين بطريقته الكوميدية.

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي منح دريد لحام "وسام عروس البحر المتوسط"، تقديرا لمشواره الفني العريق على الشاشة الفضية، وأعماله التي ناقشت الكثير من القضايا المتعلقة بالمواطن العربي.

وقال رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقد الأمير أباظة إن الفنان دريد لحام قدم أعمالا كانت فيها قضايا الوطن من أهم أولوياته، محركا من خلالها المشاعر.

وكان دريد لحام أثار جدلا واسعا عبر مواقع "السوشيال ميديا" مؤخرا بسبب تصريحاته في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط عن جهاز المخابرات، وخوفه منه أكثر من الله.

وقال إن "أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!".

من ناحية أخرى، أنهى دريد لحام في شهر أغسطس/ آب الماضي تصوير مشاهده في أحدث أفلامه السينمائية "الحكيم"، وهو من تأليف ديانا جبور، وإخراج باسل الخطيب.

وكان آخر أعمال دريد لحام الفنية مسلسل "شارع شيكاغو"، من بطولة سلاف فواخرجي وعباس النوري وأمل عرفة.