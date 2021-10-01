سكارليت جوهانسون و"ديزني" يعلنان إنهاء خصومتهما بشأن "الأرملة السوداء"

قامت النجمة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، مع شركة "والت ديزني"، أمس الخميس، بتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة بشأن أحدث أفلامها السينمائية "Black Widow" (الأرملة السوداء).

وكانت جوهانسون رفعت دعوى قضائية ضد "ديزني" في محكمة لوس أنجلوس العليا قبل شهرين، والتي أكدت فيها أن عرض الفيلم عبر خدمة البث الرقمي "ديزني بلس" ينتهك عقدها، ويحرمها من الأرباح المحتملة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأوضحت الدعوى أن عقد جوهانسون يضمن إصدارا للفيلم في دور العرض السينمائية فقط، مع ربط أرباحها المحتملة بإيرادات شباك التذاكر، ولكن مع عرض الفيلم في نفس الوقت على منصة رقمية أثر هذا على أرباح الممثلة.

وردت "ديزني" على الدعوى القضائية أن خطة طرح فيلم "Black Widow" المعدلة "عززت بشكل كبير قدرة سكارليت جوهانسون على كسب تعويض إضافي، علاوة على 20 مليون دولار تلقتها حتى الآن من الشركة".

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية والمصالحة التي أعلن عنها أمس الخميس، لكن أصدر الجانبان بيانا مشتركا تعهدا فيه بمواصلة التعاون سويا.

وقالت سكارليت جوهانسون في البيان، والتي جسدت دور العميلة الروسية "ناتاشا رومانوف" الملقبة بـ"الأرملة السوداء" في 9 أفلام مستوحاة من قصص "مارفل" الهزلية:

"إنني سعيدة لحل خلافاتنا مع ديزني، وأنا فخورة للغاية بالعمل الذي قمنا به معا على مر السنين، واستمتعت كثيرا بعلاقتي الإبداعية مع الفريق، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا".

من ناحيته، قال آلان بيرغمان، رئيس مجلس إدارة محتوى استوديوهات "ديزني" في البيان المشترك إنه "سعيد لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق متبادل".

وقال بيرغمان: "نحن نقدر مساهمات سكارليت جوهانسون في عالم "مارفل" السينمائي، ونتطلع إلى العمل معا في عدد من المشاريع القادمة".

يشار إلى أن فيلم "Black Widow" تأجل طرحه لمدة عام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وحقق إيرادات عند بداية عرضه في 9 يوليو/ تموز الماضي 80 مليون دولار في سينمات أمريكا الشمالية، و78 مليون دولار في دور العرض السينمائية الدولية، ولكن انخفض إجمالي الإيرادات بشكل حاد بعد ذلك نتيجة طرحه على منصة "ديزني بلس".