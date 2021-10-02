تعرف على شاي السنامكي... بطل التخلص من الإمساك وجدل إنقاصه للوزن

قد لا يعلم الكثيرون ممن يعانون من الإمساك نتيجة جلوسهم لفترات طويلة أو اتباعهم نظام غذائي قاسي وجود علاج طبيعي قادر على حل مشكلتهم المعوية، وهي أعشاب السنا.

ويعتبر السنامكي أو السنا ملينا طبيعيا لعلاج الإمساك، وفيما يلى كل المعلومات التي ترغب في معرفتها عنه، بحسب موقع "Greatist":

ما هو السنامكي؟

السنا هو عشب يأتي من أوراق وأزهار وفاكهة نبات كاسيا، ويمكن الحصول عليه عادة على شكل شاي أو مكمل غذائي دون اشتراط الحصول على وصفة طبية، ومن الممكن شراؤه كعلامة تجاربة من الصيدليات أو كأعشاب من محلات العطارة.

بطل التخلص من الإمساك

يساعد شاي السنامكي على حل مشكلة الإمساك بفضل مركباته الأساسية النشطة، والمعروفة باسم "سينا جليكوسايدز" أو "سينوسايدز" التي يتم تكسيرها بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى تهيج الخلايا في القولون، ويساعد هذا في تكوين تأثير ملين من خلال تعزيز حركة الأمعاء.

كما أنه وبفضل قوته الخارقة الملينة، فإن بعض الناس يستخدمون شاي السنامكي لإزالة البراز قبل إجراء منظار في القولون.

استخدامات أخرى لشاي السنامكي

يستخدم لتخفيف البواسير (تورم الأنسجة والأوردة في المستقيم)، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن الإمساك المزمن.

دليل احتساء شاي السنامكي

يجب على البالغين الذين يتناولون مكملات السنا الالتزام بـ15 إلى 30 ميليغرام لمدة أسبوع واحد كحد أقصى، وينضح باستخدام شاي السنا عالي الجودة واتباع التعليمات الموجودة على الصندوق.

كيفية صنع شاي السنامكي

قم بتسخين بعض الماء الساخن وانقع 1 إلى 2 غرام من أوراق السنامكي المجففة لمدة 10 دقائق.

في حالة لم يرق لك طعم الشاي، فمن الممكن تحليته باستخدام محليات مثل الستيفيا أو العسل.

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السنا وإنقاص الوزن

تفضل الكثير من الشركات الملينات مثل شاي السنامكي كطريقة رائعة في إنقاص الوزن، لكن لا يوجد دليل يدعم أنه طريقة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن.

ووجدت دراسة استمرت 15 عاما على أكثر من 10 آلاف امرأة وجود ارتباط أعلى بين تشخيص اضطرابات الأكل واستخدام حبوب الملينات المنقصة للوزن.

آثار جانبية لشاي السنامكي

قد ينتج من تناول السنا آثار جانبية مثل:

تشنجات

إسهال

غثيان

جفاف

إصابة العصب

وجع بطن

رد فعل تحسسي

الشعور بالضعف أو الإغماء

لا تتناول السنا في الحالات التالية

الإصابة بالكبد أو القلب

الحمل والرضاعة

التهاب الأمعاء

نصيحة مهمة

ضع في اعتبارك أن السنا هو علاج قصير وليس حلا طويل الأمد، إذ يمكن أن يؤدي تناول شاي السنامكي إلى الاعتماد على السنا أو المسهلات الأخرى من أجل سهولة التبرز، وقد تتطور الأمور للأسوأ بالإصابة بنزيف في المستقيم أو تليف كبدي أو تعجر الأصابع.

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أدوية ومكملات عشبية لا تعمل بشكل جيد مع السنا وقد تتفاعل معها سلبا

المنشطات

مدرات البول

هرمون الاستروجين

جذر عرق السوس

مميعات الدم

موانع الحمل

بعض أدوية القلب