سامارا ضمن أجمل 10 مدن روسية سياحية

تم اختيار سمارا الروسية، من بين أجمل 10 مدن للتنزه في المساء من حيث جمال شوارعها.

أجرى متخصصين في خدمات حجوزات الإقامة والسفر تصويتا بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، اختاروا من خلاله المدينة الروسية (سامارا) من بين المدن العشر الأولى للتنزه في المساء من حيث جمال شوارعها، متقدمة على روستوف على الدون، وخلفها قليلاً نوفوسيبيرسك.

وكانت سانت بطرسبورغ الزعيمة بلا منازع في التصويت، حيث تم تفضيلها من قبل 58% من المشاركين، وذهب المركز الثاني إلى يالطا، فيما حصلت سوتشي وكازان على جائزة برونزية في تصنيف أجمل الشوارع للمشي ليلا.

سامارا هي مدينة تقع في جنوب غرب روسيا، محاطة بنهري الفولغا وسامارا، ويعرض متحفها الإقليمي للفنون المركزي، الموجود في قصر مزخرف، لوحات روسية من القرن السادس عشر. أصبح الآن متحفًا تحت الأرض.

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تقع حديقة حيوان سامارا على طول الفولغا، وتعد موطنا للقرود والجاغوار وتماسيح النيل.