إليسا تطلق مبادرة خاصة بسرطان الثدي

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم السبت، عن إطلاقها مبادرة للنساء بشأن الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة تحرم الكثير من النساء من إجراء الفحص، فقد قررت إطلاق مبادرة لكي تساعد كل امرأة أن تحافظ على صحتها.

وتابعت المطربة اللبنانية أنها ستكشف عن تفاصيل مبادرتها خلال الفترة المقبلة.

متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بهالإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعوني — Elissa (@elissakh) October 2, 2021

​وكانت إليسا صدمت معجبيها في عام 2018 بإعلانها أنها كانت مصابة بسرطان الثدي وشفيت منه.

وجاء إعلان إليسا الصادم من خلال أغنيتها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي تظهر فيها إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.

وتعرض الأغنية مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير/شباط 2018، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

لكن في ختام الأغنية، أعلنت إليسا شفاءها من المرض، ودعت النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويعد أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام هو شهر التوعية بشأن سرطان الثدي في كافة بلدان العالم.

ويساعد شهر أكتوبر على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته، حسب منظمة الصحة العالمية.