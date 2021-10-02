دينا تعلق على تصريح فيفي عبده بعدم وضع لقب "راقصة" على قبرها

علقت الراقصة المصرية دينا، على إجابة الفنانة، فيفي عبده، على سؤال محرج بشأن الرقص والموت وجهه لها المذيع العراقي، نزار الفارس، أثناء حديثه التلفزيوني معها.

السؤال الذي طرحه الإعلامي العراقي نزار الفارس على الفنانة فيفي عبده أثناء حواره معها قائلاً: "هل تريدين بعد موتك أن يكتب على قبرك الراقصة"، لتؤكد أنها لاتقتنع بعدم كتابة كلمة الراقصة على قبرها.

وأكدت دينا، أنها لا تهتم بما سيكتب على قبرها بعد وفاتها لأنها لن تكون موجودة لرؤية، مشيرة إلى أن وقتها الصحف ستكتب وفاة الراقصة دينا، متسائلة كيف سأزعل وأنا لست موجودة؟.

وكانت فيفي عبده، أكدت لنزار الفارس أنها سترد عليه، في إشارة منها إلى أنها لم تتأثر من سؤاله، وتابعت موضحة أنها عندما بدأت في تصميم مدفنها قررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ. وأضافت موضحة أن حليم لم يكتب كلمة "الفنان" على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة "الراقصة" على قبرها.

وبينما أوضحت فيفي عبده أنه "لا يجوز أن تكتب "راقصة" على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها"، فقد شددت على أن "الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع". وعادت لتؤكد في البرنامج أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها.

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