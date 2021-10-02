فنانة مصرية تعلن عن عودتها إلى التواصل الاجتماعي بفستان أصفر... فيديو

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الكثير من الجدل بين المتابعين والانتقادات بعد نشرها لفيديو على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، أعلنت من خلاله عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تتمايل بدلع وأنوثة وترتدي فستانا أصفر اللون لفتت من خلاله الأنظار إليها، كما نقل موقع "العراب".

وأعلنت رانيا في الفيديو عن افتتاحها لصفحتها الشخصية الجديدة على موقع "فيس بوك"، وإغلاقها لجميع الصفحات الوهمية الصادرة باسمها، وذلك بعد غيابها لفترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت يوسف عن انتهائها من تمثيل مسلسل "أنسة فرح"، والبدء بتمثيل مسلسل "المماليك".

مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا ❤️

عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على #فيس_بوك ⬇️https://t.co/6v3aYTmbsv

واي صفحة تانية غير تابعة تماما ليا !

وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!! شوفوا الفيديو وهتعرفوا 😘 pic.twitter.com/XLwbIsuff5 — Rania Youssef (@RaniahYousief) September 30, 2021

​ولاقى الفيديو المنشور بعض الانتقادات للفنانة رانيا يوسف، بينما أعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم وانتظارهم للحساب الجديد، فقال أحدهم: "آه ومالو هنتبعك في كل حتة مهو أحسن مانتابع أشكال تسد النفس"، وكتب متابع: "والله يا أستاذة رانيا إنتي لو عملتي حساب فين هنييجي وراكي برضه، أنت من ألذ الحاجات على السوشيال ميديا".