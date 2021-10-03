سر زيارة فان دام إلى مصر الشهر المقبل

كشف وليد التلباني، مدير أعمال النجم العالمي وبطل أفلام الحركة، جان كلود فان دام، عن قيام الفنان بزيارة إلى مصر خلال الشهر المقبل.

وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنه يجري التنسيق لزيارة فان دام مصر مع المرشدة السياحية و"اليوتيوبر" المصرية، بسنت نور الدين.

وتابع أن فان دام سيقوم بجولة سياحية، ستوافق يوم عيد ميلاده في الـ18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحسم مدير أعمال فان دام، وليد التلباني، لصحيفة "النهار" الجدل الدائر حاليا بشأن تعاون النجم البلجيكي مع الفنان المصري، محمد هنيدي، في فيلم سينمائي، وذلك بعد اتفاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خوض نزال ضد بعضهما تحت سفح أهرامات مصر.

وأكد التلباني أنه لا صحة لتلك الأنباء، مبديا استياءه من تلك الشائعات، موضحا أن اتفاق فان دام وهنيدي كان من باب الدعابة فقط.

وكان جان كلود فان دام عبّر عن حبه لمصر وشعبها في أكثر من مناسبة.

وقبل سنوات، زار فان دام مصر، وتم استضافته في برنامجين على فضائية "الحياة" المصرية، هما "رولا شو" و"الحياة اليوم".

يشار إلى أن جان كلود فان دام شارك الفنان المصري، محمد رمضان، بطولة إعلان لشهر رمضان عام 2019.

​وجاء إعلان محمد رمضان وفان دام بعنوان "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر إعلانات رمضان 2019 مشاهدة، إذ حقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط من طرحه.

ويعد جان كلود فان دام من أشهر نجوم أفلام الحركة في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامه "Bloodsport" وسلسلة أفلام "Universal Soldier" و"Hard Target" و"Street Fighter".