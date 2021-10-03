دانيال كريغ يرشح يورغن كلوب ليكون "جيمس بوند" الجديد... والأخير يرد عليه

رشح النجم البريطاني، دانيال كريغ، أن يكون مدرب فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، خليفته في تجسيد شخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وعندما تلقى كريغ سؤالا من المحلل التلفزيوني ومدافع "ليفربول" السابق، جيمي كاراغر، خلال لقاء تلفزيوني، إن كان كلوب مناسب لشخصية "بوند" كان أول رد فعل من الممثل هو الضحك.

وأردف كريغ، قائلا: "إنني من أشد المعجبين بكلوب، لذلك نعم أنا أرشحه للدور".

وتابع لجيمي كاراغر: "لقد كنت محظوظا بما يكفي لمقابلته عدة مرات، وأنت تريد فقط أن تتبعه".

وأشار دانيال كريغ إلى أن "هناك شخصان قابلهما على مر السنين من هذا القبيل، وكان الآخر هو المدير السابق لفريق مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون في الواقع، لكن لا يجب أن أذكره حقا".

وأكد كريغ أن "كلوب قائد، لذلك أعتقد أنه نوعا ما يتجاوز جيمس بوند حقا".

يشار إلى أن دانيال كريغ من كبار مشجعي فريق "ليفربول".

"Do you think Jurgen Klopp would make a good James Bond?!" 🤣



Jamie Carragher speaks to 007, aka Daniel Craig as the latest Bond movie No Time to Die is released in cinemas 🎬 pic.twitter.com/uxVpEl1OJD — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2021

من ناحيته، رفض يورغن كلوب ترشيح دانيال كريغ له لتجسيد "جيمس بوند".

وقال مبررا رفضه: "سأكون جيمس بوند سيئا للغاية! وإذا خرجت من البحر وأنا أرتدي ملابس السباحة فسينصرف كل العالم عني".

ويقصد كلوب بحديثه إلى مشهد خروج دانيال كريغ من البحر، مستعرضا قوامه الرشيق والرياضي من فيلم "كازينو رويال" من إنتاج 2006، والذي شهد على أول ظهور له في شخصية "جيمس بوند".

وأضاف كلوب مازحا أنه سيدمر امتياز سلسلة أفلام "بوند" إذا أصبحت العميل السري.

وواصل: "إنها قصة رائعة سأشاهدها دائما، فبوند يجب أن ينقذ العالم بينما أنا يجب أن أساعد ليفربول".

وتأتي تصريحات دانيال كريغ عن يورغن كلوب تزامنا مع طرح فيلم "No Time to Die" (لا وقت للموت) في دور العرض السينمائي، والذي هو آخر تجسيد له لشخصية "جيمس بوند".

وقال كلوب عن كريغ: "كنت محظوظا بما يكفي لمقابلته عدة مرات وسأفتقده بصفته جيمس بوند".