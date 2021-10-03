لطيفة تنشر فيديو عمره عشرين عاما... "تعرف تتكلم بلدي"

كشفت الفنانة التونسية لطيفة كواليس فيلم "سكوت حنصور"، المخرج المصري مع يوسف شاهين، وأغنيتها المشهورة "تعرف تتكلم بلدي".

ونشرت لطيفة فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "من أحلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل يوسف شاهين والموسيقار عمر خيرت".

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وفيلم "سكوت حنصور" من بطولة لطيفة وأحمد وفيق وروبي وماجدة الخطيب وأحمد بدير ومصطفى شعبان وزكي فطين عبد الوهاب، تأليف وإخراج يوسف شاهين وإنتاج عام 2001.

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