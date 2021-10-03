فيديو يظهر ردة فعل ممثل مصري عندما طلب شاب المال منه

وظهر أحمد عز في السيارة وقد تجمهر حوله عدد كبير من المعجبين، إلى أن ظهر شاب واقترب من الفنان طالبا منه بعض المال، فما كان من أحمد عز إلّا أن لبى طلبه بسرعة وسرية محاولا عدم لفت الأنظار إليه، ثم غادر المكان بسيارته.

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وأبدى رواد "السويشيال ميديا" إعجابهم بتصرف الفنان أحمد عز وتقديرهم لرد فعله الراقي وتصرفه المحترم.

واحتفل الفنان أحمد عز، مؤخرا، بنجاح فيلمه "العارف" وتصدره إيرادات السينما.