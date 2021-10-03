وفاء عامر: لا يوجد فنان يمكن أن يخلف الزعيم

أجرت الفنانة المصرية وفاء عامر، حوارا مطولا وصريحا مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".

وتناول الحوار ذِكرا لعدد من الفنانين الكبار أمثال الزعيم عادل إمام، وحديثا مطولا عن دورها في مسلسل "جبل الحلال" وعلاقتها بالممثل الراحل محمود عبد العزيز، كما نشر موقع "في الفن".

وأوضحت وفاء عامر أنها تترحم دائما على الراحل محمود عبد العزيز، فالعمل معه كان مريحا ومن دون مشاكل، كما أنه كان إنسانا محبا ومتواضعا، وتابعت وفاء عامر قائلة: "من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول ويتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأن لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجة".

وتحدثت الفنانة وفاء عامر عن الزعيم عادل إمام مؤكدة: "إنه لا يوجد فنان على الساحة الفنية يرقى لخلافة عادل إمام، واللي يزعل من كلامي ده يزعل"، وتابعت: "عادل إمام من الفنانين العظماء ويكفي أنه استحوذ على النجومية طوال تاريخه الفني الممتد لعقود".