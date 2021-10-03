سعد لمجرد يتحدث عن معاناته قبل الشهرة

تحدث الفنان المغربي سعد لمجرد، عن معاناته قبل تحقيق شهرته، أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وظهر سعد لمجرد في برومو البرنامج يتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلا: "أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس"، مؤكدا أنه لديه هدف يصر على الوصول إليه، كما أكد وجود مشروع تمثيلي له في الوقت القريب، ممازحا أمير كرارة: "أدونا فرصة بقى".

وغنى لمجرد خلال الحلقة، أغنية "مشيت خلاص" لوائل جسار، و"جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة "أنت معلم".

وفي وقت سابق، كشف كريم أبي ياغي، المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، عن أسباب حذف فيديو كليب أغنية "أنساي" من "اليوتيوب"، وهي إحدى أشهر أغنيات الفنان المصري محمد رمضان والتي قدمها بالاشتراك مع سعد لمجرد.

وأوضح أبي ياغي، أن "أغنية (أنساي) هي من إنتاج محمد رمضان، والذي كان قد اتفق مع منصة "يوتيوب" على عرض كليبها وتقاضي نسبة أرباح عائدات مشاهداتها، على أن يقوم بعد ذلك رمضان وإدارته بدفع مستحقات سعد لمجرد منها بناءا على عقد داخلي بينهما، يضمن للمجرد حقه، لكن ما حدث أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بين الفريقين ولم يتم دفع ما بذمته من مستحقات لسعد".

وبحسب ياغي فإنه بعد مماطلة محمد رمضان تقدمت إدارة أعمال سعد لمجرد إلى إدارة "يوتيوب" تخبرهم بالمشكلة ورفض محمد رمضان دفع ما عليه، و بالتالي طلبت حذف الأغنية على إثر هذا الخلاف، وبالفعل حصل الحذف.