منى زكي ترد على تصرف مثير للجدل بسبب ياسمين عبد العزيز

ردت الفنانة المصرية، منى زكي، على تصرف صادر منها أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حضورها حفل جوائز مجلة "دير جيست".

وتداول مستخدمو مواقع "السوشيال ميديا" فيديو لمنى زكي أثناء تسلمها جائزة على المسرح، وتكهنوا بأنها تجاهلت مقدمة الحفل، المذيعة المصرية، بوسي شلبي، ردا منها على دعم الأخيرة للفنانة، ريهام حجاج، على حساب صديقة منى المقربة، الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يشار إلى أن ريهام حجاج هي زوجة طليق ياسمين عبد العزيز، رجل الأعمال، محمد حلاوة.

وأكدت منى زكي في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي" أنه لم يصدر منها أي تجاهل لبوسي شلبي أثناء تسلمها جائزة تكريمها في حفل "دير جيست".

وقالت: "ألم ألحظ شيء في الفيديو، ولا يوجد شيء بيني وبين بوسي شلبي، ولو أنها شعرت أنني تجاهلتها فمن المؤكد أنه أمر غير مقصود".

من ناحية أخرى، كشفت منى زكي لبرنامج "إي تي بالعربي" عن خوضها المنافسة في سباق دراما رمضان 2022 المقبل بمسلسل تلفزيوني جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان العام الحالي بمسلسلها "لعبة نيوتن".

وأشارت إلى أن المسلسل الجديد من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج شركة "ميديا هب"، بينما لم تفصح عن تفاصيل الدور الذي تجسده ضمن أحداثه، وأكدت أن الوقت مازال مبكرا للكشف عن شخصيتها.

وجاءت تصريحات منى زكي على هامش حضورها حفل انطلاق معرض دبي إكسبو 2020، يوم الخميس الماضي، وارتدت فيه فستانا أسود اللون.

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يشار إلى أن منى زكي تنتظر طرح أحدث أفلامها السينمائية "العنكبوت"، والذي يشهد على تعاون جديد بينها وبين الفنان المصري، أحمد السقا.

كما أنها تنشغل بتصوير فيلم سينمائي جديد مع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، ويحمل اسما مبدئيا هو "الجواهرجي"، وهو إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر ويسر، ومعانا طبعا سعدني، وتارا عماد، ولبلبة، وناس جامدة جدا مبسوطة إني في وسطهم".

وتعود منى زكي للتعاون مع هنيدي بعد غياب 23 عاما، منذ فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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