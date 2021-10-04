تسجيل
15:45 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مكملات فيتامين د

    أسوأ "فيتامين د" يمكن تناوله

    © Photo / pixabay/HeungSoon
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049924393_0:152:1921:1232_1200x675_80_0_0_c3eba494ccc0eba1861bcbb2f7488189.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110041050337153-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87/

    هناك عدة أشكال لـ"فيتامين د" متوفرة في الطعام والمكملات الغذائية، لكن من المهم أن تضع في اعتبارك أنه ليست كل صيغ وأشكال الفيتامين متساوية.

    وكشفت أخصائية التغذئية، ميليسا ريفكين، في مقال منشور لها على موقع Eat This, Not That عن وجود نوع محدد من مكملات "فيتامين د" يعتبر هو "الأسوأ" من وجهة نظرها، وهو "د 2" (D2) أو المعروف باسم "إرغوكالسيفيرول".

    أنواع "فيتامين د" الرئيسية

    أوضحت ريفكين أن هناك نوعان رئيسيان من "فيتامين د" يمكن استهلاكهما من خلال المكملات الغذائية: الأول هو "د 3" (D3) أو "كولي كالسيفيرول"، وهو يتم إنشاؤه في الجسم، وكما يوجد أيضا بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، مثل الأسماك والبيض وكبد الحيوانات.

    أما النوع الثاني لـ"فيتامين د"، فهو "د 2" والذي يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية مثل الفطر.

    لماذا لا ينبغي أن يكون "د 2" هو مكمل "فيتامين د" المفضل لديك؟

    يتم استخدام "د 2" بشكل متكرر في الأطعمة المدعمة، مثل الحبوب ومنتجات الألبان والمكملات لأن إنتاجها أقل تكلفة، ما يجعله رخيص السعر، ويجعل الغالبية يقبلون على شرائه. 

    كما أن مكمل "د 2" أقل فعالية في رفع مستويات محتوى "فيتامين د" في الدم.

    كشفت أبحاث أن مكملات "د 2" تتعرض للتحلل مع مرور الوقت إذا تعرضت لدرجات حرارة ورطوبة متفاوتة، ما يؤدي في النهاية وعلى الأرجح إلى مكمل أقل فعالية في التأثير على الجسم.

    كيفية شراء أفضل مكمل "فيتامين د"؟

    وعن كيفية معرفة المكملات التي تحتوي على فيتامين د، أكدت ريفكين أنه من السهل معرفة ذلك من الملصقات المكتوبة على العبوات والمنتجات.

    وختمت الطبيبة ميليسا ريفكين مقالها أنه "بينما يمكن أن تساعد كل أشكال مكملات "فيتامين د" في تحسين حالة الفيتامين لديك، فمن مصلحتك اختيار مكمل "د 3" لتحقيق أقصى قدر من الفعالية".

    ما هو "فيتامين د"؟

    ويعد "فيتامين د" فريد من نوعه لأنه فيتامين يمكن إنتاجه في الجسم البشري طالما أن البشرة معرضة للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

    ولكن في المقابل، هناك العديد من البالغين الذين يعانون من نقص "فيتامين د"، ويعتمدون على المكملات الغذائية لتزويد أجسامهم بكميات كافية منه.

    وعن أفضل أوقات التعرض لأشعة الشمس للحصول على "فيتامين د" بعيدا عن الأدوية، ذكرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية في وزارة الصحة السعودية أن أفضل أوقات الحصول على "فيتامين د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، في الصيف، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى العاشرة والنصف صباحا، ومن الساعة الثانية ظهرا إلى الرابعة عصرا.

    وأشارت إلى أنه في موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحا، إلى الثانية ظهرا.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    أطعمة يجب أن تأكلها في الخريف لتجنب نقص "فيتامين د"
    دراسة تكشف عن تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"
    أفضل وقت للحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس
    العارض رقم 1 لنقص "فيتامين د" هو "فوضى" يشعر بها الجميع ولا يدركونها
    نقص "فيتامين د" يؤدي إلى دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك