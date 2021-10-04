حقيقة إجبار الفنانة المصرية هاجر أحمد على استئناف أحدث أعمالها رغم الإصابة بكورونا

خرجت الشركة المنتجة لأحدث أعمال الفنانة المصرية، هاجر أحمد، عن صمتها، اليوم الاثنين، بشأن إجبارها على استئناف تصوير دورها رغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المدير العام لشركة "أروما" والمشرف العام على الإنتاج، مصطفى العوضي، لموقع "إي تي بالعربي" أن هاجر أحمد كانت مريضة منذ ما يقرب من 10 أيام، وطالبها بإرسال فحص "pcr" لكي تعلم محطة "دي إم سي" المصرية، التي ستعرض مسلسلها الجديد "إلا أنا: بدون ضمان"، لكنها لم تعمل بنصيحته.

وأضاف أن هاجر أحمد حضرت، أمس الأحد، لاستكمال تصوير أحد المشاهد، وكانت بمفردها، ولكنها كانت مرهقة ولم تواصل العمل، وعادت إلى منزلها بسبب ظروف مرضها الشديد.

وأشار العوضي إلى أنه سيتم حذف المشهد بسبب عدم استكمال هاجر أحمد له.

حلم من احلامي اتحقق الحمدالله كل حاجه بتخيلها بخصوص هجوره بتحصل 🥺 استنوا الاميره #هاجر_احمد مع #مني_الشاذلي

يوم الاربعاء القادم الساعه التاسعه مساء علي سي بي سي ♥️♥️ pic.twitter.com/LTqhzChtV7 — آلاء عتمان 💙⁦🇪🇬 (@AE06881721) September 25, 2021

ولم يحسم مصطفى العوضي إمكانية حذف باقي مشاهد هاجر أحمد من المسلسل، وذلك لأن "كل شيء وارد في الدراما التلفزيونية".

وكانت هاجر أحمد أعلنت، أمس الأحد، عن إصابتها بوعكة صحية ونشرت صورة لها من داخل إحدى المستشفيات.

وأعلن نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن هاجر أحمد مصابة بفيروس "كورونا" وحالتها الصحية سيئة.

وواصل زكي أن هاجر أحمد ترقد داخل غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات، وتم تزويدها بالأكسجين بسبب معاناتها من صعوبة في التنفس.

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