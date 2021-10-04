حقيقة وفاة الفنان السوري جورج وسوف

وخرج الفنان السوري بنفسه ليرد على هذه الشائعات بصورة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بالفنانة هدى حداد شقيقة الفنانة فيروز، قائلا: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق".

كما نفت مايا أفوكاد، مديرة المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف، الشائعات المتداولة عن وفاة الفنان، قائلة إن "أبو وديع بألف خير وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله"، مشيرة إلى مهرجان جرش في الأردن.

وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ثالث ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي اختتم فعالياته هذا الأسبوع، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة في الأردن من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.