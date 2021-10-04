عطل عالمي يضرب فيسبوك وماسنجر وواتسآب

تعرض موقع "فيسبوك" وكذلك عدد من المواقع التابعة له لعطل فني.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".

وأضاف الموقع أن المشكلة شاملة وعالمية.

هذا ولم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيان رسمي بشأن السبب وراء المشكلة أو متى سيتم تشغيل هذه المواقع، بما في ذلك "ماسنجر" و"واتسآب"، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأفادت صحيفة "ذا إنكوايرر" أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن "فيسبوك" ومواقع "إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" تعرضت لأعطال.

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.



Are you experiencing this problem, too? #FacebookDown #MessengerDown#InstagramDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/Rz7AWrlS5O — Inquirer (@inquirerdotnet) October 4, 2021

​وعلق العديد من مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" على العطل الذي ضرب "فيسبوك" والمواقع التابعة له بتغريدات تفيد بالإبلاغ عن العطل أو السخرية منه.

Facebook, Instagram and WhatsApp down....



Time for us on Twitter ! pic.twitter.com/SSxc4M5vqM — Swanzy Kelvin (@Swanzy_Kelvin) October 4, 2021

Facebook, Instagram, Whatsapp down right now, meanwhile everyone coming to Twitter to check pic.twitter.com/ABBDo9qKqy — Shubham Dutt (@shubhamdutt13) October 4, 2021

Facebook, Instagram and WhatsApp down....



Time for us on Twitter ! pic.twitter.com/SSxc4M5vqM — Swanzy Kelvin (@Swanzy_Kelvin) October 4, 2021

Here we go again. Instagram, WhatsApp and Facebook are down. pic.twitter.com/4IRlftkqZW — azri.ayie (@darth_irza) October 4, 2021

وشارك بعض المستخدمين صورة ثابتة "سكرين شوت" للرسالة التي تظهر للمستخدمين على الشاشة عند محاولتهم فتح موقع "فيسبوك"، وهي "لقد حدث خطأ ما، نعمل على إصلاحه في أقرب وقت".

IS FACEBOOK AND MESSENGER DOWN ????? pic.twitter.com/ZnOqm130Bm — Nadeem¹⁷³ bebe time era (@junsangsea) October 4, 2021

​وسبق لموقع "فيسبوك" أن تعرض لأعطال وانقطاعات عالمية خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك يرجع إلى تشابك تطبيقاته الثلاثة "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" مع بعضها البعض.