عطل عالمي يضرب فيسبوك وماسنجر وواتسآب

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".
وأضاف الموقع أن المشكلة شاملة وعالمية.
هذا ولم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيان رسمي بشأن السبب وراء المشكلة أو متى سيتم تشغيل هذه المواقع، بما في ذلك "ماسنجر" و"واتسآب"، بحسب موقع "ذا فيرج".
وأفادت صحيفة "ذا إنكوايرر" أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن "فيسبوك" ومواقع "إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" تعرضت لأعطال.
JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.— Inquirer (@inquirerdotnet) October 4, 2021
Are you experiencing this problem, too? #FacebookDown #MessengerDown#InstagramDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/Rz7AWrlS5O
وعلق العديد من مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" على العطل الذي ضرب "فيسبوك" والمواقع التابعة له بتغريدات تفيد بالإبلاغ عن العطل أو السخرية منه.
Facebook, Instagram and WhatsApp down....— Swanzy Kelvin (@Swanzy_Kelvin) October 4, 2021
Time for us on Twitter ! pic.twitter.com/SSxc4M5vqM
Facebook, Instagram, Whatsapp down right now, meanwhile everyone coming to Twitter to check pic.twitter.com/ABBDo9qKqy— Shubham Dutt (@shubhamdutt13) October 4, 2021
Facebook, Instagram and WhatsApp down....— Swanzy Kelvin (@Swanzy_Kelvin) October 4, 2021
Time for us on Twitter ! pic.twitter.com/SSxc4M5vqM
Here we go again. Instagram, WhatsApp and Facebook are down. pic.twitter.com/4IRlftkqZW— azri.ayie (@darth_irza) October 4, 2021
وشارك بعض المستخدمين صورة ثابتة "سكرين شوت" للرسالة التي تظهر للمستخدمين على الشاشة عند محاولتهم فتح موقع "فيسبوك"، وهي "لقد حدث خطأ ما، نعمل على إصلاحه في أقرب وقت".
IS FACEBOOK AND MESSENGER DOWN ????? pic.twitter.com/ZnOqm130Bm— Nadeem¹⁷³ bebe time era (@junsangsea) October 4, 2021
وسبق لموقع "فيسبوك" أن تعرض لأعطال وانقطاعات عالمية خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك يرجع إلى تشابك تطبيقاته الثلاثة "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" مع بعضها البعض.
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