إيمي سمير غانم تطلب الدعاء من جمهورها... "راضية بأي ابتلاء"

صدمت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، جمهورها وأصدقاءها، اليوم الاثنين، برسالة غامضة أثارت قلقهم عليها.

وشاركت الممثلة صورة لوالديها الفنانين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقالت لهما إن "كل لحظة تمر عليها تراهم أمام عينيها وهم يتألمان".

وأردفت لهما أنها وشقيقتها، دنيا سمير غانم، ليس في يدهما حيله لعلاج ألمهما.

كما أكدت إيمي سمير غانم في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن حالتها أصبحت أسوأ مما قبل، وطلبت من كافة متابعيها وأصدقائها الدعاء لها بـ"مزيد من الصبر، بعدما جربت كل شيء، ولكنها لا تهدأ نفسيا رغما عن هذا، وحمد لله تعالى على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء".

وختمت إيمي سمير غانم منشورها بالتأكيد على أنها راضية بأي ابتلاء.

ايمي سمير غانم توجه رسالة لوالديها : انا مش عارفة اكون تمام😢💔 pic.twitter.com/oqu3VlndY5 — Behind بالعربي (@behindzascene) October 4, 2021

وكانت إيمي سمير غانم عبرت عن حزنها العميق لرحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من خلال منشورات لها على "إنستغرام".

وكان من بين تلك المنشورات رسالة مؤثرة وجهتها إلى والديها الشهر الماضي، والتي أكدت لهما فيها أنها تعتبرهما "مسافرين يصوروا أحد الأعمال الفنية وسيعودون حتى تراهم مرة أخرى".

وتوفي الفنان الكوميدي المصري، سمير غانم، في مايو/ أيار الماضي، بينما رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أن خاضا صراعا ضد فيروس كورونا.

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