سلمى المصري تكشف رأيها بعمليات التجميل... فيديو

انطلق مهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمان، ليكرم الفنانة السورية سلمى المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين والأدباء العرب والإعلاميين.

والتقى موقع "فوشيا" الفنانة سلمى المصري التي تحدثت عن أهمية التكريم، وتناولت ردود فعل الجمهور على مسلسلها الجديد "ع الحلوة والمرة".

وأعربت الفنانة سلمى المصري عن فخرها بهذا التكريم وخاصة بسبب الإسم الذي أطلق على هذه الدورة "دورة القدس"، كما أعربت عن سعادتها بنجاح مسلسلها الجديد "ع الحلوة والمرة" وتمتعه بطابع رومانسي وكوميدي خفيف.

وذكرت سلمى المصري أنها تعتني بنفسها وجمالها مثل أي امرأة تحاول أن تثبت تواجدها على الساحة الفنية أو في الحياة، وأنها تنتظر دائما الأفضل في الحياة، كما أجابت عن رأيها بعمليات التجميل أنها ليست ضدها مع الاحتفاظ بالشخصية الخاصة لكل إنسان وملامحه الخاصة.