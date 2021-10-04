جورج وسوف يكشف الدولة العربية التي تجعله يبكي دائما ويتحدث عن أغلى ما يملك

وجّه الفنان السوري جورج وسوف، رسالة إلى جمهوره، بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاته في الساعات القليلة الماضية.

وطمأن جورج وسوف، أثناء لقائه مع برنامج "بلا تشفير" على "قناة الجديد" محبيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه دائما يسمع هتاف الناس في حفلاته باسمه المفضل "أبو وديع".

ووصف نفسه بـ"الإنسان الحساس والمتأثر بسهولة عند رؤية الفقراء"، مؤكدا أنه ليس لديه علاقات بالفنانين. كما أوضح أنه يمتلك موقعا إلكترونيا و"أبليكيشن"، ويعتبر أرشيفه الغنائي هو أغلى ما يملك وهو ما سيورثه لأبنائه.

وأكد مطرب الغناء العربي، أنه إنسان عربي يهتم بقضية فلسطين ويحب بلده الأم سوريا الذي يبكي عليها دائما، وبلده الثاني لبنان، معربا عن حزنه لما يحدث فيها من حرب جوع وتحقير للمواطن.

وانتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جورج وسوف، فيما خرج الفنان السوري بنفسه ليرد على هذه الشائعات بصورة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بالفنانة هدى حداد شقيقة الفنانة فيروز، قائلا: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق".

كما نفت مايا أفوكاد، مديرة المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف، الشائعات المتداولة عن وفاة الفنان، قائلة إن "أبو وديع بألف خير وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله"، مشيرة إلى مهرجان جرش في الأردن.

وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ثالث ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي اختتم فعالياته هذا الأسبوع، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة في الأردن من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.